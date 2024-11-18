Путин обсудил с Балицким нехватку рабочих рук в Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается 18 ноября на официальном сайте Кремля.

Глава региона доложил президенту о строительстве и обновлении социальной инфраструктуры, дорожном строительстве и ситуации в промышленности и аграрном секторе. Также обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС.

Путин отметил, что безработица в Запорожской области находится на минимальном уровне. Балицкий ответил, что региону нужны рабочие руки — восстановление инфраструктуры ведется активно, многие объекты еще требуют ремонта или восстановления.

«Людей не хватает, это абсолютно объективно, — сказал глава. — Мы фиксируем сегодня целый ряд факторов, по которым можем определить, что квалифицированных рабочих, к сожалению, пока не хватает, но область растет».

Впрочем, по словам Балицкого, для региона это «не проблема, а задача». Он пообещал выполнить все поручения главы государства.