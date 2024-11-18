Политолог высказался о вероятности отстранения Байдена после разрешения ударов по РФ

Президента США Джо Байдена, теоретически, могут отстранить от власти еще до истечения его срока после разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими ракетами по территории России, сказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

Он уточнил, что такой вариант возможен, исходя из Конституции страны, но все же маловероятен.

«Конечно, Байдена могут отстранить, использовав, например, 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министра считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности, — объяснил политолог. — Другое дело, очень маловероятно, что мы увидим это в ближайшее время, учитывая, что Байдену остается полтора месяца».

Дудаков добавил, что команда экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис уже призывает Байдена уйти с поста и сделать ее первой женщиной-президентом страны. Но, как считает политолог, вероятность отставки действующего главы государства остается крайне маловероятной.

«На самом деле он до 20 января досидит на посту президента, а потом уже не нужно будет ничего менять, потому что придет новый глава государства Дональд Трамп со своей, республиканской, командой», — заключил политолог.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.