Парадокс решения президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России заключается в том, что Вашингтон не ожидает реакции со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Это действительно странно: нынешние власти США рассчитывают, что их угроза произведет эффект устрашения, но при этом надеются, что это останется лишь словами, без реального ответа. Американцы, агрессивно вмешиваясь в дела других стран, теряют связь с человечностью», – отметил Толмачев.

Депутат добавил, что решение о потенциальных ударах вглубь России вновь поднимает ставки в этой игре. Он акцентировал, что для США украинский конфликт представляет собой финансовую авантюру, где человеческие жизни играют второстепенную роль.

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Западные СМИ сообщают, что под угрозой могут оказаться граждане Северной Кореи. Таким образом, США, через свои медиа, пытаются запугать КНДР, используя шантаж и манипуляции. Депутат также задался вопросом, почему американцы не волнуются о своих гражданах, находящихся в опасной зоне в качестве консультантов и наемников, пишет издание News.ru.

Напомним, военкор Марат Хайруллин рассказал, что будет, если дальнобойные ракеты ВСУ попадут в жилые дома.