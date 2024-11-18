В Совфеде усомнились в достоверности сообщений о разрешении Байдена бить вглубь РФ

Необходимо проверить достоверность распространяемой в СМИ информации о том, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить ракетами ATACMS удары по территории России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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Своими сомнениями по этому поводу сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Для начала я бы повел разговор о том, что надо проверить достоверность распространяемой по этому поводу информации. Потому что у меня нет уверенности, что все настолько точно и четко определено, как это говорится в некоторых западных СМИ и перепечатывается у нас», — рассказал Карасин.

При этом сенатор отметил, что если информация подтвердится Белым Домом, то это плохой шаг для международной стабильности.

«Но у нас позиция четкая. Она изложена президентом [России] Владимиром Владимировичем Путиным несколько раз. Мы от этой позиции не отходим и рассчитываем на здравый смысл по-прежнему. Потому что бряцание высокоточным и дальнобойным оружием никогда не способствует взаимному доверию и международному сотрудничеству. Из этого пока мы исходим», — добавил он. «Профессионалы будут разбираться в деталях и готовить какие-то формы противодействия в случае, если это окажется действительно правдой и будет реализовано. Впереди у мира тяжелые времена, и прежде всего это касается искусственного раздувания глубокого кризиса на Украине», — Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

Также появилась информация о том, что Франция и Британия вслед за США разрешили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Однако позднее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял озвученную французским лидером Эммануэлем Макроном позицию по ударам Украины дальнобойным оружием вглубь России.