Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом продолжает разжигать конфликт на Украине.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал публикации о якобы разрешении бить по территории России дальнобойным оружием.