Песков: команда Байдена подливает масло в огонь украинского конфликта
Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом продолжает разжигать конфликт на Украине.
Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал публикации о якобы разрешении бить по территории России дальнобойным оружием.
"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - констатировал представитель Кремля.