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Песков: команда Байдена подливает масло в огонь украинского конфликта

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом продолжает разжигать конфликт на Украине.

Песков обвинил команду Байдена в подливании масла в огонь украинского конфликта
© РИА Новости

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал публикации о якобы разрешении бить по территории России дальнобойным оружием.

"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - констатировал представитель Кремля.