Не было никаких инициатив со стороны Парижа о телефонном разговоре между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Нет, никаких инициатив на этот счет не было. Путин говорил, что остается открытым для контактов, и российская сторона не была инициатором сворачивания контактов. Как только желание со стороны Франции или других стран появится, они смогут это сделать», — сказал Песков.

17 ноября Эммануэль Макрон допустил, что проведет телефонный разговор с российским коллегой. По его словам, это может произойти, когда контекст будет подходящим и «появятся соответствующие условия и обстоятельства».

Макрон допустил, что пригласит Путина во Францию

Французский лидер также отметил на фоне последнего массированного удара по Украине, что Путин не хочет мира и не готов вести переговоры о нем.

15 ноября Путин провел первый почти за два года телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.