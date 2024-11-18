Песков ответил, почему Путин считает несправедливыми удары оружием США по РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия считает несправедливыми удары оружием США вглубь РФ, несмотря на продолжающиеся три года бомбардировки Украины, потому что разрешение на эти удары Киеву дает Запад.

"Президент [России Владимир] Путин объяснил: дело в том, что эти удары наносит не Украина, а те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение и другое обслуживание [соответствующих систем] проводят военные из этих самых стран, а это меняет модальность их вовлеченности в этот конфликт. В этом опасность и провокационность ситуации", - подчеркнул Песков.

17 ноября The New York Post писала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал удары Украины по России ракетами ATACMS.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Официального подтверждения эти данные не получили, однако в РФ осудили такое решение действующего президента США. После этого агентство Reuters писало, что Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни.