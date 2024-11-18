Песков прокомментировал возможность "заморозки" конфликта на Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Об этом стало известно в понедельник, 18 ноября.

© Вечерняя Москва

— Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены, — заявил Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg: в ней сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите G20 в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта. Слова пресс-секретаря президента РФ передает ТАСС.

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по ее территории в своем заявлении, которое он сделал в Петербурге на культурном форуме.