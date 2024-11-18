В Кремле рассказали о позиции Путина об ударах ракетами США вглубь России

Позиция РФ насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад», - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Кремль пока знаком с информацией о разрешении на удары вглубь РФ американскими ракетами лишь из публикаций западных СМИ.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что президент США Джо Байден разрешил использование поставленных Киеву ракет дальнего поражения ATACMS для ударов по территории России. После этого издание Le Figaro сообщило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, но позднее удалило эту информацию из публикации.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Песков заявил, что пока источником подобной информации служат только западные СМИ. Вместе с тем, если такое решение действительно сформулировали и довели до Киева, то оно станет «качественно новым» витком напряженности и вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Украине.

По словам пресс-секретаря, Кремль видит главную опасность подобного решения в том, что подобные удары способны выполнять лишь западные страны, а не Украина. Это меняет «модальность их вовлеченности». Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже выразил позицию РФ по этому вопросу.