Депутат Лантратова анонсировала законопроект об онлайн-образовании

В России разработан законопроект, который не позволит называть любые учебные курсы университетом или академией, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России, передает корреспондент НСН.

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Согласно законопроекту в наименовании образовательной организации слова и производные от слов «институт», «университет», «академия» могут быть использованы исключительно образовательными организациями в рамках программ среднего профессионального образования и высшего.

По ее словам, россиян частично обманывают подобными названиями, а в итоге предоставляют знания не в лучшем качестве. Это подрывает в принципе доверие не только к онлайн-обучению, но и к образовательному процессу в целом.

Она отметила, что в 2023 году оборот только онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей.

«В такой ситуации мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей», - заключила депутат.

Предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.