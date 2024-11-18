Новости о разрешении на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, которое Вашингтон якобы выдал Киеву, могут оказаться не более чем фейками и инструментами психологического воздействия.

Таким мнением с «Парламентской газетой» в понедельник, 18 ноября, поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, в истории с разрешением много неясного, а практическая эффективность дальнобойных ракет сомнительна — и это не могут не понимать и США, и Украина.

«Ультимативным оружием эти ракеты не станут»

- Владимир Михайлович, насколько, на ваш взгляд, вероятно то, что разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием действительно было дано? Прямых подтверждений этому нет — и даже президент Украины Владимир Зеленский от прямого ответа на этот вопрос предпочел уклониться.

- Ситуация складывается достаточно малопонятная. С одной стороны — впервые об этом заявили достаточно солидные и серьезные издания вроде The New-York Times. С другой — никто так и не предоставил релевантный источник информации. А когда об этом спросили самого Байдена, он уклонился от ответа. Кроме того, обычно уходящий президент такие решения не принимает. На мой взгляд, тут скорее речь идет либо о том, что вопросы разрешения на удары ракетами дальнего действия сейчас активно проговариваются, либо просто об эмоциональных заявлениях, не имеющих под собой никаких оснований. Я вполне допускаю, что это может быть ответ на недавний массированный ракетный удар ВС РФ по территории Украины, в результате которого был обесточен целый ряд энергетических объектов, и уничтожены сразу несколько точек дислокации противника, попытка подбодрить украинский народ и вселить боевой дух в украинских солдат.

- Что вообще можно сказать от ракетах ATACMS? Насколько их применение способно сказаться на ситуации в зоне СВО?

- Мы уже неоднократно сталкивались с этими ракетами — ими, в частности, ведутся регулярные обстрелы Донецкий и Луганской народных республик. Они нам хорошо знакомы, а самое главное — «знакомы» нашим системам ПВО. Это никакое не ультимативное оружие, они прекрасно отслеживаются и сбиваются. Поэтому, я думаю, с учетом нашей глубоко эшелонированной и отлично выстроенной системой противовоздушной обороны волноваться не стоит. Мы вполне готовы отразить любую атаку. Тем более, как заявлял наш президент еще в сентябре, любая попытка нанести подобного рода удар будет рассматриваться как прямое нападение на нашу страну — со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, и на Западе, и на территории Украины об этом помнят, прекрасно это осознают, и это поможет охладить особо горячие головы.

«У России одна надежда — на собственные Вооруженные силы»

- Сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил в своих соцсетях, что действующее руководство США старается развязать Третью мировую войну до инаугурации его отца. На ваш взгляд, действительно ли разговоры о разрешении Киеву на использование дальнобойного оружия может быть частью антитрампистский кампании? Оставить новому президенту побольше проблем, чтобы он с ними разбирался.

- Скорее всего даже не сам Байден это делает, а его окружение. Байден вовсе не лицемер — он уже заявил публично, что мирно передаст бразды правления страной Трампу. А вот в его окружении хватало и до сих пор хватает «ястребов», которые вполне могут пойти на такой шаг, чтобы хоть как-то отыграться за свое поражение и утрату высоких постов.

-Параллельно с разговорами о дальнобойных ракетах в СМИ идут разговоры о возможном скором начале переговорного процесса между Россией и Украиной при прямом участии США. На ваш взгляд, есть ли надежда на то, что в ближайшем будущем переговоры состоятся?

- Надежда у России была и остается только одна — надежда на наши Вооруженные силы. Я думаю, как только они решат задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим, страны коллективного Запада наперегонки побегут занимать места за столом переговоров.