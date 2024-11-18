Разрешение на использование дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, выданное Украине президентом США Джозефом Байденом, может говорить о том, что на Западе признают провал плана по нанесению стратегического поражения России. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Мухин прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Байден снял ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Такие же разрешения дали Украине Великобритания и Франция, сообщалось ранее.

По мнению политолога, все это — провокации ответной реакции, чтобы обвинить Россию в жестокости.

Как отметил Мухин, Украина проигрывает на поле боя — это становится очевидным даже для слишком упорных сторонников украинского конфликта на Западе.

«Участники, организаторы и бенефициары конфликта, которые ставили перед собой задачу нанести стратегическое поражение России, видят, что их план рухнул», — констатировал эксперт.

После выборов президента США, в которых победил кандидат от Республиканской партии, «доживающей свои дни командой Белого дома было принято решение испортить Дональду Трампу начало президентского правления», считает Мухин. Впрочем, по его мнению, на поле боя от этого ничего не изменится.

Что касается позиции Франции и Великобритании, то «им тоже неприятно появление Трампа на позиции президента США». Но принятие ими решения, аналогичного тому, что приняли в Белом доме, «носит, мягко говоря, странный характер», отметил политолог.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон «пытаются выглядеть в глазах своих избирателей и гражданских обществ мужественно». При этом политики «фактически дали добро на вступление Франции и Британии в военный конфликт на стороне Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Оправданные решительные действия России лидерами европейских государств будут интерпретированы как жестокость, уже с этим треком они будут пытаться выйти на переговорный процесс, считает Мухин.