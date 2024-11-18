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«Могут куда-то попасть»: депутат назвал главную опасность ударов вглубь РФ

Разрешение Киеву на удары вглубь России западным оружием никак не повлияет на ход спецоперации, но есть риск «куда-то попасть», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат Госдумы назвал главную опасность ударов вглубь РФ
© ТАСС

По его словам, которые приводит РИА Новости, российские ПВО способны эффективно действовать по всем типам дальнобойных боеприпасов.

Безусловно, остается шанс, что они могут куда-то попасть. Я подчеркиваю, что именно куда-то, потому что, как правило, заявляя о том, что они собираются бить по военным объектам, они бьют по мирным городам и другим населенным пунктам. Вот это серьезная опасность, — пояснил парламентарий.

При этом полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис считает, что ракеты ATACMS разделят печальную участь предыдущих вооружений, которые поставляли Украине. По его мнению, решение администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не изменит ход спецоперации.

В свою очередь миллиардер Илон Маск выразил уверенность в зеркальном ответе Москвы на разрешение Байдена Украине использовать дальнобойные ракеты. Бизнесмен назвал подобное стечение обстоятельств проблемой. Тем временем Дональд Трамп — младший обвинил представителей военно-промышленного комплекса США в намерении развязать третью мировую войну.

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