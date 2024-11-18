Депутат Госдумы назвал главную опасность ударов вглубь РФ

Разрешение Киеву на удары вглубь России западным оружием никак не повлияет на ход спецоперации, но есть риск «куда-то попасть», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, российские ПВО способны эффективно действовать по всем типам дальнобойных боеприпасов.

Безусловно, остается шанс, что они могут куда-то попасть. Я подчеркиваю, что именно куда-то, потому что, как правило, заявляя о том, что они собираются бить по военным объектам, они бьют по мирным городам и другим населенным пунктам. Вот это серьезная опасность, — пояснил парламентарий.

При этом полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис считает, что ракеты ATACMS разделят печальную участь предыдущих вооружений, которые поставляли Украине. По его мнению, решение администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не изменит ход спецоперации.

В свою очередь миллиардер Илон Маск выразил уверенность в зеркальном ответе Москвы на разрешение Байдена Украине использовать дальнобойные ракеты. Бизнесмен назвал подобное стечение обстоятельств проблемой. Тем временем Дональд Трамп — младший обвинил представителей военно-промышленного комплекса США в намерении развязать третью мировую войну.