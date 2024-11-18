Депутат Чепа назвал серьезной ошибкой разрешение США бить вглубь России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что демократы в США после поражения решили пойти ва-банк, разрешив Украине бить вглубь России своими ракетами.

«Такого серьёзного поражения у демократов, как на последних выборах, ещё не было. Понимая, что они ничего предпринять не могут, демократы заявили о мирной передаче власти. Но на самом деле, демократы закусились, они понимают, что политика Трампа во многом будет связана со сведением счётов между различными группировками. Об этом говорят назначения на разные должности», — рассказал в беседе с RT парламентарий.

По его мнению, действующий президент США Джо Байден несколько месяцев отвергал возможность ударов, потому что понимал, что это приведёт к серьёзным последствиям.

«Я думаю, что это серьёзная ошибка для Байдена. Я думал, что Байден не пойдёт на этот шаг... Но, очевидно, демократы решили пойти ва-банк, и, на мой взгляд, это во многом внутренняя борьба привела к принятию такого катастрофически ошибочного решения. Байден заплатит за него», — заключил Чепа.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президент России Владимир Путин ранее уже высказался об ударах по территории страны американским дальнобойным оружием.