Путин поздравил журналиста Боровика с юбилеем

Путин поздравил журналиста Генриха Боровика с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил журналиста-международника, писателя Генриха Боровика с 95-летием.
"Человек щедрого, многогранного дарования, вы посвятили свой талант и созидательную энергию журналистике, реализовали свой творческий потенциал на литературном, общественном поприще. Ваши репортажи, публицистика, пьесы, интервью с государственными и общественными деятелями, сыгравшими яркую роль в мировой истории XX столетия, всегда вызывали заинтересованное внимание людей разных поколений. Эти легендарные работы и сегодня задают высокую планку профессионального мастерства для ученых, специалистов в сфере международных отношений и, конечно, для молодых журналистов", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Генрих Боровик - российский писатель и журналист. Автор повести "Май в Лиссабоне", пьесы "Интервью в Буэнос-Айресе" (Государственная премия СССР; 1977), романа-эссе "Пролог" (Государственная премия СССР; 1986).