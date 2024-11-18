Путин назвал КФУ одним из ведущих просветительских центров

Президент России Владимир Путин направил поздравление преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам Казанского (Приволжского) федерального университета по случаю 220-летия со дня его основания.

"Сегодня КФУ - в ряду ведущих просветительских центров страны. Здесь по-прежнему царит атмосфера смелого научного поиска и крепкого студенческого братства, помогающая добиваться успехов в работе и учебе, воплощать в жизнь намеченные планы, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Отрадно, что, сохраняя сложившиеся традиции, вы открыты всему новому. Опытные педагоги и наставники, самые современные образовательные технологии, серьезная исследовательская база позволяют вам уверенно смотреть в будущее, объединять в главном вузе Поволжья одаренную, инициативную, целеустремленную молодежь".

Президент отметил, что с университетом связано целое созвездие выдающихся ученых, профессоров и преподавателей, всемирно известные исследовательские школы.

"И, конечно, особая гордость вашего прославленного вуза - блестящая когорта талантливых выпускников, которые внесли огромный вклад в развитие отечественной экономики и медицины, образования и науки, литературы и культуры, нашли свое призвание на педагогическом, общественном поприще, на государственной и военной службе", - добавил Путин.

Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казанский университет, КФУ) - одно из старейших высших учебных заведений России. Является одним из десяти действующих в РФ федеральных университетов. Основан 17 ноября (5 ноября по старому стилю) 1804 г. как Императорский Казанский университет. Был создан на базе Казанской гимназии, которая, в свою очередь, была образована на базе и при участии преподавателей Московского университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова).