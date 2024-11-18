РФ на саммите G20 отметила важность традиционных ценностей

Делегация Россия на социальном саммите Группы двадцати (G20) подняла вопрос необходимости защиты традиционных ценностей и увидела поддержку со стороны других участников. Об этом сообщил ТАСС президент Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в "гражданской двадцатке" Дмитрий Стасюлис.

"На международной арене Россия всегда открыто защищала принципы равноправия, справедливости, права и свободы человека. К сожалению, во многих странах Группы двадцати эти важные вопросы все чаще остаются призывами на бумаге. При этом базовые нравственные ориентиры намерено размываются. В своем выступлении на пленарном заседании саммита я подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей, ценностей традиционный семьи", - сказал он.

Он отметил, что после выступления многие делегаты из различных страны подходили, чтобы выразить поддержку. "Я уверен, позицию России слышат и уважают", - добавил он.

Встреча представителей гражданского общества, власти и неправительственных организаций прошла в преддверии саммита с участием лидеров G20 и была посвящена основным вызовам, которые обозначали эксперты, - росту бедности и неравенства, продовольственной и экономической нестабильности, изменению климата, необходимости реформы глобального управления в условиях становления многополярного мира. По итогам встреч делегаты социального саммита передали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве декларацию, которую затем представят участникам саммита G20.

Стасюлис отметил, что сейчас в мире усиливается дисбаланс в таких сферах, как распределение ресурсов, финансовое регулирование и экономическое содействие. "Все страны связаны через экономику, торговлю, историю, общечеловеческие ценности, но при этом продолжается процесс дистанцирования, усиления противоречий на почве неравенства. Сейчас особенно важно запустить механизмы обновления прежней архитектуры, выстроить новые связи, в которых будут заложены принципы равноправия, суверенитета, взаимной выгоды, уважения прав и свобод. Это даст важный импульс для формирования нового многополярного мира", - заявил он.

Саммит G20 будет проходить в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.