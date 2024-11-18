Полянский: в ООН не могут договориться о реформе Совбеза

На текущий момент конкретные кандидатуры на места в обновленном Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) пока не выдвигались. Об этом газете "Известия" сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"И это одна из проблем в процессе реформы, потому что непонятно, кто конкретно будет претендовать на какие позиции и в какой категории членства", — сказал заместитель постпреда.

Полянский добавил, что также в данный момент члены Совбеза ООН пока не решили вопрос, в каких категориях будет расширен орган. Дипломат отметил, что на этот счет есть разные позиции. Например, некоторые страны предлагают увеличить число непостоянных членов или продлить их срок участия. Другие государства выступают за расширение категорий постоянного членства, уточнил заместитель постоянного представителя РФ. Дипломат отметил, что реформа Совбеза ООН осуществляется в рамках межправительственных переговоров.

При этом, по его словам, на процесс никак не влияет Пакт во имя будущего, принятый Генассамблеей ООН в сентябре. В конце октября главы стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН и ее Совбеза, а также стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль во всемирной организации.

Также лидеры объединения призвали расширить число развивающихся стран, представленных в Совбезе, за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы могли играть более значимую роль в ООН.