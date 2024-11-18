Депутат Шеремет: Байдена необходимо срочно отстранить от власти

Президента США Джо Байдена нужно немедленно отстранить от власти и лишить возможности принимать какие-либо государственные решения. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам парламентария, в противном случае это может привести к непоправимым последствиям в мире.

"Байден уже вошел в историю как самый кровожадный, коррумпированный и бесчестный президент за всю историю Америки, и, видимо, решил не останавливаться на достигнутом", - цитирует Шеремета РИА Новости.

Он добавил, что на своем посту Байдену удалось ввергнуть мир в хаос и породить множество военных конфликтов.

При этом депутат выразил уверенность, что разрешением атаковать вглубь России США не смогут переломить конфликт.

"Эта атака нацелена на Трампа и является своеобразной местью злопамятного Байдена за свой громкий конфуз", - подчеркнул он, добавив, что подобным образом глава Белого дома хочет усложнить жизнь своему преемнику, сорвав озвученные планы по мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

В воскресенье, 17 ноября, газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории России. При этом в Белом доме комментировать эту новость отказались.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в связи с этим отметил, что ответ Москвы может оказаться зеркальным.

А представитель переходной команды Дональда Трампа допустил, что после вступления в должность президента США политик может пересмотреть решения предыдущей администрации, включая и вчерашнее разрешение Байдена.