Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что полученное Украиной разрешение на удары американским дальнобойным оружием - «вашингтонская истерика», которая не изменит ход СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ смогут атаковать «для защиты» своих подразделений исключительно на курском направлении.

Стало известно, когда Киеву разрешили бить вглубь России

Источники NYT связали изменение позиции Байдена с новостями о северокорейских военных, участвующих в боях с ВСУ. Позже французская газета Le Figaro сообщила, что Британия и Франция разрешили Киеву дальнобойные удары с использованием ракет Storm Shadow и SCALP.

«Это решение никоим образом не изменит ход СВО, и любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте», - так эти новости прокомментировал Ивлев.

В то же время, по его словам, весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на «силовой ответ». Депутат назвал решение Байдена «истерикой» уходящей в отставку администрации США.