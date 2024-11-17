МИД указал на заявление Путина по вопросу использования Киевом дальнобойных ракет

Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможного разрешения странами Запада Украине бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины сами не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает».

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«Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства.

Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.