Удары дальнобойными ракетами Соединенных Штатов Америки вглубь регионов России неминуемо приведут к серьезной эскалации. Соответствующий заявления в воскресенье, 17 ноября, сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что такая атака грозит существенно более серьезными последствиями, и добавил, что администрация Байдена должна понимать, что оставляет команде Трампа проблему не только урегулирования украинского конфликта, но и предотвращения глобального противостояния.

Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России

Дальнобойные ракеты ATACMS американского производства, вероятно, первоначально будут использованы против российских и северокорейских войск для защиты отрядов Вооруженных сил Украины в Курской области на западе России.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территориям Российской Федерации. Отмечается, что данное решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «значительным изменением в политике США». Мнения советников американского лидера по этому поводу разделились.

Американское правительство не стало давать комментарии по поводу разрешения бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.