Президент России Владимир Путин в сентябре заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь российских территорий будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил «Коммерсантъ».

© Администрация президента РФ

Американское правительство не стало давать комментарии по поводу разрешения бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

СМИ узнали о планах Украины по атаке российского региона ракетами ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS американского производства, вероятно, первоначально будут использованы против российских и северокорейских войск для защиты отрядов Вооруженных сил Украины в Курской области на западе России.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территориям Российской Федерации. Отмечается, что данное решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «значительным изменением в политике США». Мнения советников американского лидера по этому поводу разделились.