Папа Римский отказался приезжать в Париж на открытие Нотр-Дама

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который издевался над христианством и здравым смыслом в ходе Олимпийских игр в Париже, "прилетело". Об этом в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат при этом отметила, что Папа Римский Франциск дважды публично отклонил приглашение французского лидера посетить 8 декабря церемонию открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам. - Ред).

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"Важное мероприятие, которое было запланировано накануне католического торжества Непорочного Зачатия Девы Марии, окажется, как и мечтал Макрон, лишенным сакрального смысла, - написала Захарова. - Римская курия публично на весь мир дает понять Парижу, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика".

При этом официальный представитель МИД России не исключила, что возможной причиной отказа понтифика могли стать "оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эмманюэля - госпожи Брижит - вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами".

Захарова также обратила внимание на то, что власти Франции пытаются "минимизировать ущерб от проявленной Святым престолом принципиальности, рассказывая о том, что Папа Римский не поедет в Париж, потому что якобы у него на этот день запланировано рукоположение католических прелатов".