Милонов отреагировал на призыв депутата рожать, пока «работает рожалка»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, который призвал россиянок рожать, «пока рожалка работает», просто неудачно выразился. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, Ильтяков является «негрубым и достаточно спокойным». В связи с этим Милонов предположил, что он подобрал не те слова.

«Безусловно, выражение не самое удачное, что говорить. Надеюсь, никто не вкладывал в это негативный контекст. Бывает, люди неудачно высказываются. Это ведь не отражает его негативное отношение, просто неудачно выразился», — сказал депутат.

Накануне сообщалось, что Александр Ильтяков призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Он высказался по поводу деторождения в связи с разработкой в регионе законопроекта о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

На этом фоне сенатор от региона Сергей Муратов призвал не осуждать женщин, решивших сделать аборт. Он отметил, что ситуации бывают разные.