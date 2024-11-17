Лидеры стран оперативно принимают решения об изменении своего графика, так как иногда происходят очень динамичные события. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя несостоявшуюся полноформатную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году.

«Иногда динамичные очень происходят события, и лидеры зачастую очень оперативно принимают решения об изменении графика при необходимости», — сказал он.

В 2017 году Соединенные Штаты инициировали полноформатную встречу президентов Российской Федерации и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, которую Соединенные Штаты затем отменили. В итоге Путин и Трамп побеседовали «на ногах». В ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с американским коллегой не состоялись из-за несовпадения графиков лидеров двух стран и «определенных формальностей протокола».