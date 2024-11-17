Песков прокомментировал проверку на «жучки» мяча, подаренного Путиным Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предсказуемым решение спецслужб США проверить на прослушивающие устройства футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в 2018 году.

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Об этом он сообщил в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — сказал Песков.

В июле 2018 года Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки. Сенатор США призвали секретную службу проверить подарок. По итогам проверки они все таки обнаружили чип в мяче, но он не делал мяч шпионским устройством, а был установлен туда производителями мяча в ходе маркетинговой кампании.

11 ноября сообщалось, что Дональд Трамп первым делом планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Овальный кабинет.