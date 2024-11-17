В Кремле высказались о поиске США "жучков" в подаренном Путиным мяче

Российская сторона не сомневалась, что американцы начнут искать шпионские устройства в мяче, который президент РФ Владимир Путин подарил своему коллеге Дональду Трампу в Хельсинки в 2016 году.

Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, не первый год уже на тот момент работали с американцами и знали, что так и будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли было предположить, что дружеский жест российского лидера вызовет такую реакцию.

16 июля в Хельсинки Путин подарил президенту США Трампу футбольный мяч ЧМ-2018. В Вашингтоне некоторые испугались, что в нем может находиться прослушивающее устройство.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что в мяче действительно может находиться чип, о чем свидетельствует соответствующий логотип. Однако, по его данным, речь идет не о прослушивающем устройстве, а о чипе NFC (Near field communication - технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 см), который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Данным чипом компания Adidas оборудовали официальные мячи прошедшего в России чемпионата мира.