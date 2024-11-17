В Кремле не обольщаются насчет политики Трампа в отношении России

У Дональда Трампа во время его президентства будут «менее связаны руки», но не стоит думать, что это окажет большое влияние на российско-американские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает «Интерфакс».

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Во второй президентский срок у Трампа будет другая ситуация, отметил Песков. Под контролем республиканцев находится сенат и конгресс.

«У него будут менее связаны руки. Какое будет окончательное наследство администрации демократов — мы посмотрим 20 января», — сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах изменений в отношениях Москвы и Вашингтона, он подчеркнул, ни в коем случае нельзя обольщаться на этот счет. Это было бы «политической близорукостью», заключил представитель Кремля.

14 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях РФ и США инициатива сейчас на стороне администрации Дональда Трампа.