Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал избранного президента США Дональда Трампа «достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем». Об этом пишет РИА Новости.

Выборы в США прошли 5 ноября 2024 года, на них победил республиканец Дональд Трамп. В настоящее время политик формирует команду. Инаугурация состоится 20 января 2025 года.

«Господин Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всем сделать сделку», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера может быть оперативно организован при необходимости.

Вместе с тем, заметил Песков, «невозможно предположить», когда переговоры все же состоятся. Он добавил, что организационная подготовка к ним не ведется.

Представитель Кремля разъяснил также, что западные критики, обвиняющие Трампа в «работе на Россию», делают «абсурдные заявления».