Западные критики, обвиняющие избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, делают абсурдные заявления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Вести».

В интервью Песков сказал, что иногда обвинения в адрес Трампа были настолько абсурдными, что трудно было поверить, что американские медиа и эксперты всерьез распространяют их, делая мейнстримом.

«Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа.. После того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда», — сказал Песков.

По его словам, всё это совсем недавно было в Соединённых Штатах, и люди, конечно, «удивлялись тому, что происходило».

Ранее Песков заявил, что Трамп не всегда разделяет мнения членов своей новой команды.