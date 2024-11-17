Песков высказался о команде Трампа

Избранный лидер США Дональд Трамп вряд ли полностью разделяет позиции членов своей новой команды. Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, выдвигая того или иного кандидата, Трамп наверняка хорошо осведомлен о его заявлениях и позиции по международным вопросом.

«Означает ли это полное согласие Трампа с этой позицией? Не думаю. Не думаю абсолютно», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа. Он указал, что какие-то контакты между политиками обязательно будут, однако когда именно это произойдет, предположить невозможно.