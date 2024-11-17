Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца была деловой, а беседа получилась весьма откровенной. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор: детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков.