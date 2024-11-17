Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале раскрыл причины, по которым Соединенные Штаты «радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной».

Политик отметил, что дело не только в ВПК, который получает миллиарды долларов, есть и другие заинтересованные отрасли.

Так, с июля 2023 года по июнь 2024-го объём поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд (+34% к уровню 2021 года) и достиг $367 млрд, пояснил зампред Совбеза.

В частности, за этот период концерны вдвое нарастили поставки нефти из США в Европу (+101%, то есть на 37,3 млн тонн больше). Сжиженного природного газа — на 18,5 млн тонн (+181%). Удобрений — практически с нуля до 666 тыс. тонн. И так по многим экспортным позициям.

«Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, заметил зампред Совбеза, Владимир Зеленский пообещал отдать Вашингтону восток Украины, богатый минеральным сырьем.

Медведев предрек судьбу решений Зеленского

Медведев напомнил, что в ходе первого президентского срока Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG. Он добавил, что в связи с этим не следует рассчитывать на скорейшее завершение конфликта на Украине — деловые интересы могут оказаться сильнее, чем предвыборные обещания.