Зеленский может превратиться в ненужный «рудимент» для коллективного Запада, если будет препятствовать переговорам с Россией. Тогда от него поспешат избавиться.

Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

«Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента», — сказал Смирнов.

Он добавил, что Зеленский и его режим сами по себе не представляют какой-либо силы, они не способны выжить без западной помощи.

Ранее Зеленский в телеинтервью не стал отвечать на вопрос, требовал ли от него переговоров с Россией избранный президент США Дональд Трамп. Зеленский сказал только, что с Украиной позиция «садись и слушай» не работает.