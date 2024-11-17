Сикорский высказался о передаче Украине генконсульства России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение. Его слова приводит Польское агентство печати.

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Он напомнил, что «договор аренды этого объекта истекает в конце этого месяца, речь идет о дюжине или около того дней».

«Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульские потребности. Помните, что консульства занимаются практическими делами, это и различного рода правовые акты. И мы, безусловно, с величайшей симпатией отнеслись бы к такому запросу украинской стороны», — заявил Сикорский.

Генконсульство России в Познани прекратило свою работу

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.