Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о том, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с Россией.

По его словам, глава киевского режима хочет сильнее вовлечь в конфликт ЕС и НАТО.

«Новые и еще большие жертвы ему нужны лишь для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти и отсрочки президентских выборов», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что при определенном развороте событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, пишет ОСН.

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Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.