В МИД России прокомментировали слова Маска о чувстве юмора Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется популярностью в мире «вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории». Так посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем компании SpaceX Илона Маска о чувстве юмора украинского лидера.

Дипломат опубликовал скриншот ответа Маска на заявление Зеленского и обратил внимание на статистику поста.

«10 миллионов (пользователей) уже посмотрели пост, а 8,5 тысячи оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — написал Мирошник.

Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» в переговорах не является эффективной. «У него потрясающее чувство юмора», — написал миллиардер.