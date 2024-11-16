У Захаровой появились вопросы к МИД Германии

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала высказывания главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок о помощи Украине.

Ранее Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. Она заявила, что настало время сделать то, что уже делают партнеры Берлина — США, Великобритания и Франция.

Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

В связи с этим, заметила Захарова, следует задать МИД Германии ряд вопросов.

«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан», — спросила представитель МИД.

Во-вторых, отметила дипломат, около 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая таких «выдающихся» нацистов, как Адольф Хойзингер и Ханс Шпайдель.

«Не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта?», — поинтересовалась Захарова.

Кроме того, уточнила дипломат, возможно настало время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов.

Представитель МИД констатировала, что поддержка ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ и отказ от выплат компенсаций блокадникам Ленинграда всех национальностей также вызывают вопросы у Москвы.