В МИД РФ возмутились антироссийским поведением Дании на форуме ОБСЕ

Обстановка на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности существенно усугубилась при нынешнем датском председательстве, заявили в МИД РФ. Особое внимание привлекло поведение главы делегации Дании посла Гренбека-Йенсена, который открыто выступает с антироссийской позицией.

На Форуме с новой силой зазвучал язык вражды и ненависти, полились призывы к «наказанию» руководства России, что датский посол открыто назвал «источником для вдохновения». Подобное поведение получило надлежащий отпор с российской стороны, — сказано в сообщении МИД.

Также там добавили, что датское председательство вышло за рамки своих полномочий и попыталось навязать государствам-участникам новую модель работы ФСОБ. В МИД подчеркнули, что своими действиями Копенгаген дискредитирует институт председательства и ФСОБ, как один из директивных органов ОБСЕ.

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До этого и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Москва в этом году получила «пять высокомерных отказов» на выступления докладчиков из России от председательства Форума ОБСЕ. По ее словам, работа на Форуме в последний год была напряженной.