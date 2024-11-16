Берлин должен отменить звание почетного гражданина для Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, до сих пор действующее в некоторых городах ФРГ.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, в 30 и 40-х годах в Германии было более 4 тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина. В ГДР его повсеместно лишили этого статуса, а на территории Западной Германии во многих населенных пунктах Гитлер до сих пор числится «выдающимся уроженцем». Давление общественности и историков иногда приводит к отмене таких титулов. Однако десятки городов и сел «продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым».

Захарова также предложила переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта. Около 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая таких «выдающихся» нацистов, как Адольф Хойзингер, Ханс Шпайдель и Эрвин Роммель.

В Берлине открыли бункер Гитлера

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что могилы нацистов по-прежнему содержатся за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ, а ветеранам СС платят пособия, что закреплено на законодательном уровне.

При этом Германии отказаться выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей и платит их только блокадникам-евреям (2556 евро единовременно плюс 375 евро ежемесячно).