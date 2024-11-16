Захарова призвала власти Германии лишить Гитлера статуса почетного гражданина
Берлин должен отменить звание почетного гражданина для Адольфа Гитлера и других нацистских преступников, до сих пор действующее в некоторых городах ФРГ.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почётных граждан», — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, в 30 и 40-х годах в Германии было более 4 тысяч городов и посёлков, которые наделили Гитлера титулом почётного гражданина. В ГДР его повсеместно лишили этого статуса, а на территории Западной Германии во многих населенных пунктах Гитлер до сих пор числится «выдающимся уроженцем». Давление общественности и историков иногда приводит к отмене таких титулов. Однако десятки городов и сел «продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым».
Захарова также предложила переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта. Около 40 казарм Бундесвера носят имена нацистских генералов, включая таких «выдающихся» нацистов, как Адольф Хойзингер, Ханс Шпайдель и Эрвин Роммель.
В Берлине открыли бункер Гитлера
Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что могилы нацистов по-прежнему содержатся за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ, а ветеранам СС платят пособия, что закреплено на законодательном уровне.
При этом Германии отказаться выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей и платит их только блокадникам-евреям (2556 евро единовременно плюс 375 евро ежемесячно).
«Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», — напомнила Захарова.