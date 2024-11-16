Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час.

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Час. Один час, да», — сказал Песков.

Разговор лидеров состоялся накануне. Политики «подробно и откровенно» поговорили о ситуации на Украине. Владимир Путин заявил, что до конфликта довели агрессивная политика НАТО и попытка Запада превратить Украину в «антироссийский плацдарм».

Немецкая пресса отметила, что Шольц еще месяц назад сообщил главам США, Британии и Франции о намерении пообщаться с российским лидером.

Депутат: Шольц смог позвонить Путину из-за победы Трампа

Ранее российский политолог допустил, что следующим, кто позвонит Путину, может стать президент Франции Эммануэль Макрон.