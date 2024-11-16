Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

Главы некоторых российских субъектов поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию в телефонных разговорах. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера в своем официальном Telegram-канал.

«Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразили ему поддержку», — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-службе, позвонившие политики назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали абхазскому народу мира и добра.

Главы субъектов России связались с Бжанией на фоне протестов оппозиции в стране и выдвинутого ей 15 ноября ультиматума. Сторонники оппозиции в Абхазии потребовали отставки действующего президента в течение часа.

Оппозиция Абхазии выступила с требованием

Ранее оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве. В нем утверждается, что время правления Аслана Бжании закончилось, а происходящее в государстве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.