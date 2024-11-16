Американские сенаторы от Демократической партии, которые призвали расследовать контакты Илона Маска с Россией, пусть лучше займутся расследованием убийства Джона Кеннеди и коррупции Джо Байдена и его семьи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию Reuters о том, что сенаторы-демократы призывают расследовать контакты Маска с Россией.

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"Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень, - написала она в своем Telegram-канале. - Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь".

Параллельно, по словам Захаровой, "они могли бы приступить к расследованию коррупции другого своего однопартийца и его семьи - Байдена и его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма".