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В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя нельзя обсуждать без Украины. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»
© ТАСС

По словам дипломата, подобная риторика является «адским цинизмом». Захарова указала, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.

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15 ноября Туск сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Шольц недавно позвонил мне, чтобы рассказать о деталях своего разговора с Путиным. Я с удовлетворением выслушал его, в частности то, что канцлер повторил позицию Варшавы: "Ничего об Украине без Украины"», — отметил политик.