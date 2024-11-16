В России назвали позицию премьера Польши по Украине «адским цинизмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украину нельзя нельзя обсуждать без Украины. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

По словам дипломата, подобная риторика является «адским цинизмом». Захарова указала, что благодаря НАТО скоро станут реальными разговоры без украинцев, которых Запад уничтожает, поставляя вооружения и запрещая переговоры.

В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

15 ноября Туск сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.