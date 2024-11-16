СМИ: разговор Шольца и Путина стал сигналом Киеву

Состоявшийся в пятницу телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина является сигналом Киеву. Такое мнение высказал эксперт по России, руководитель программы "Международный порядок и демократия" в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер газете Der Tagesspiegel.

"Он повышает давление для подготовки к переговорам. И он показывает, что все больше европейских ведущих политиков по внутриполитическим причинам вынуждены демонстрировать, что они пытаются вести переговоры с Путиным и вступать с ним в диалог", - считает специалист.

Разговор Шольца с Путиным принесет "немного", полагает он. "В конечном итоге Москва будет вести переговоры о завершении войны только с президентом США. И Путин знает, что Шольц больше не будет играть существенной роли в европейской политике", - добавил Майстер. По его мнению, и в Киеве осознают, что не Шольц, но избранный президент США Дональд Трамп будет решать с РФ судьбу Украины.

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Президент России "показывает, что открыт для диалога и готовится к переговорам с Трампом", считает эксперт.