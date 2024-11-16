Эмир Кустурица заявил о готовности снять фильм про Путина

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о готовности снять фильм о президенте России Владимире Путине. Кинематографист заявил об этом в интервью РИА Новости.

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«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — объяснил он, указав, что подобных предложений пока не получал.

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Ранее Эмир Кустурица заявил о планах снять «русский триптих». Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В рамках беседы с главой государства Кустурица поведал, что хочет снять три фильма по русским классикам — Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому.