Песков рассказал о процессе согласования разговора Путина и Шольца

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был согласован «весьма оперативно». О процессе рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что запрос Берлина получил достаточно быструю реакцию Москвы.

Путин поговорил с Шольцем

Ранее представитель Кремля назвал позитивным фактом беседу двух лидеров.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны.