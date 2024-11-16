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Сикорский анонсировал самые важные переговоры по Украине на следующей неделе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал "самые важные" переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. "Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс", — сказал Сикорский, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам дипломата, кроме глав МИД Франции и Германии, на следующей неделе в Варшаву прибудет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. 15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года по инициативе германской стороны. Беседа состоялась несмотря на то, что специальная военная операция на Украине продолжается, а президент страны Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и "не уменьшать изоляцию" российского лидера. В Кремле заявили, что Шольц и Путин провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине" и договорились "быть на связи". В кабмине Германии заверили, что канцлер ФРГ призвал Москву "вывести войска" и показать готовность к переговорам.

Сикорский анонсировал самые важные переговоры по Украине на следующей неделе
© Газета.Ru
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