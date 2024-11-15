В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.

По словам Слуцкого, инициатива немецкого канцлера является «сигналом начавшегося осознания» того, что Россия не может потерпеть поражение в зоне боевых действий. При этом Слуцкий также считает, что сейчас страны Запада больше не могут игнорировать российскую позицию.

«Повторю: “золотой миллиард” проигрывает развязанную им же с украинского плацдарма геополитическую схватку с нашей страной. Западное меньшинство не может дальше игнорировать позицию России. Ее вновь предельно четко обозначил Владимир Путин», — заявил он.

Ранее Путин и Шольц провели телефонный звонок, который стал первым их разговором почти за два года.